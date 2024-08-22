Самый большой флаг России подняли в парке 300-летия Петербурга

Акция была приурочена к Дню государственного флага 22 августа.

В День Государственного флага Российской Федерации в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония поднятия самого большого триколора в стране. Об этом сообщил глава администрации Приморского района города Богдан Заставный в своём Telegram-канале.

Масштабное полотнище стало центральным элементом праздничных мероприятий. В честь знаменательного дня представители учреждений и организаций Приморского района организовали патриотический флешмоб, продемонстрировав единство и любовь к Родине.

"Мы показали, что патриотизм – это не просто слова, это живая энергия, творчество и единство. Глядя на развевающийся триколор, каждый из нас чувствует гордость за нашу страну и наш город" Богдан Заставный

Акция собрала жителей и гостей Северной столицы, которые стали свидетелями этого впечатляющего зрелища. Поднятие самого большого флага России в Петербурге уже стало новой яркой традицией в праздновании одного из главных государственных праздников.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Московском районе на маршрутах №№43 и 45 курсируют трамваи "Улицы Победы".

Видео: t.me/bogdanzastavny