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В Московском районе на маршрутах №№43 и 45 курсируют трамваи "Улицы Победы"
Сегодня, 18:27
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В Московском районе на маршрутах №№43 и 45 курсируют трамваи "Улицы Победы"

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Трамваи "Улица Типанова" и "Улица Гастелло" получили дизайн с портретами героев СССР.

В Московском районе Петербурга запущен проект "Улицы Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 22 мая. 

Трамваи "Улица Типанова" и "Улица Гастелло" получили дизайн с портретами героев СССР – пулеметчика Александра Типанова и летчика Николая Гастелло. На транспорте размещены QR-коды, по ним можно узнать подробности подвигов героев. Кроме того, в салонах транслируется тематический контент. 

Пока трамваи работают на маршрутах №№43 и 45, после возобновления движения у Парка Победы вернутся на маршрут трамваи №29. 

Цели проекта – сохранить память о героях войны и тружениках тыла, рассказать жителям и гостям города об истории улиц Ленинграда-Петербурга, воспитывать патриотизм у молодого поколения.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге показали, как выглядели дворцовые комплексы после разрушений во время ВОВ. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: вов, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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