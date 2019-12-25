В Московском районе на маршрутах №№43 и 45 курсируют трамваи "Улицы Победы"

Трамваи "Улица Типанова" и "Улица Гастелло" получили дизайн с портретами героев СССР.

В Московском районе Петербурга запущен проект "Улицы Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 22 мая.

Трамваи "Улица Типанова" и "Улица Гастелло" получили дизайн с портретами героев СССР – пулеметчика Александра Типанова и летчика Николая Гастелло. На транспорте размещены QR-коды, по ним можно узнать подробности подвигов героев. Кроме того, в салонах транслируется тематический контент.

Пока трамваи работают на маршрутах №№43 и 45, после возобновления движения у Парка Победы вернутся на маршрут трамваи №29.

Цели проекта – сохранить память о героях войны и тружениках тыла, рассказать жителям и гостям города об истории улиц Ленинграда-Петербурга, воспитывать патриотизм у молодого поколения. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга