Сотрудники МЧС познакомили гостей Дня Ленобласти со спасательной техникой

Сотрудники спасательной службы предложили всем желающим облачиться в костюм пожарного и посетить дымокамеру, где реальные спасатели тренируются перед работой в условиях задымления. Также на выставке работал пункт записи добровольцев в ряды МЧС.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района организовали специальную выставку пожарно–технического вооружения для многочисленных посетителей Дня Ленинградской области, который в субботу прошел в Выборге. Посетившим выставку спасатели продемонстрировали свою слаженность и мастерство в работе с профессиональным спасательным оборудованием. отрудники МЧС предложили всем желающим познакомиться поближе с пожарным автомобилем, примерить на себя рабочий костюм пожарного, а также подержать в руках гидравлические ножницы и пожарный кран.

Как сообщает портал МЧС Медиа, особый восторг гостей вызвала дымокамера. Все желающие могли попробовать себя в роли огнеборцев побывав внутри специального тренажёра, где бойцы пожарной охраны обучаются работе в условиях, приближенных к настоящему пожару.

Ни один человек не покинул выставку пожарно–технического вооружения с пустыми руками. Сотрудники Государственного пожарного надзора вручали посетителям листовки и памятные подарки на противопожарную тематику. Также на выставке работал пункт приёма добровольцев МЧС России.

По словам посетивших выставку, сотрудники МЧС порадовали на празднике больше всего. Люди действительно остались в восторге от увиденного, а особено впечатлены были дети.

По материалам портала МЧС Медиа

Фото, видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг" для Piter.TV