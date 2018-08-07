Видео: в Выборге прошли фестивали вкуса и мастерства

Посетителям фестиваля предлагали попробовать все вкусы Ленинградской области, а также научиться приготовлению традиционных блюд самим.

Народы проживающие в Ленинградской области представили в Выборге свои традиционные блюда. Гости праздника могли в одном месте попробовать как традиционный выборгский крендель, так и карельские калитки, рыбники, копорский чай и русский сбитень. Кроме огромного разнообразия еды, посетители смогли присутствовать на кулинарных мастер-классах и конкурсах.

Одновременно с фестивалем "Калейдоскоп вкуса", областные ремесленники похвастались искусством вышивки, плетения, кружева и резьбы по дереву в рамках выставки-продажи "Город мастеров", которая также проходила в центре. А гостям даже было предложено обучиться изготовлению уникальных сувениров.

Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район", участниками гастрономического фестиваля стали ведущие повара, рестораторы и фермеры Ленинградской области.

А для желающих попробовать свои силы в качестве сотрудника спасательной службы, неподалеку от фестиваля еды МЧС развернуло свою выставку. Желающие даже могли по настоящему записаться в ряды спасателей.

Видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг" для Piter.TV