В Петербурге гастрофестиваль объединил регионы "Серебряного ожерелья России"

Любой желающий может принять участие в фестивале, не выходя из дома, потому что большая часть мероприятий проходит в онлайне.

В субботу, 25 сентября, в Петербурге проходит гастрофестиваль, посвященный Всемирному Дню туризма. Так, в рамках гастрофестиваля рецептами местных блюд в онлайн формате поделились Вологда, Мурманск, Карелия, Калининград, республика Коми и другие регионы, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Любой желающий может принять участие в фестивале, не выходя из дома, потому что большая часть мероприятий проходит в онлайне. Об особенностях местных угощений рассказывают в видео, которые собраны на сайте tourismday.visit-petersburg.ru в разделе "Онлайн – гастрофестиваль". Так, зрители смогут приобщиться к кухне ближайших областей и республик.

В Вологде представлены секреты вепсской национальной кухни и каши "Яблошница". Псковская область поделиться рецептами Пушкинских блинов, окрошки по-Псковски и расстегая с псковским судаком. Повара же Ленобласти учат правильно жарить корюшку.

Ранее в Петербурге проведут бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма.

Фото: pexels

