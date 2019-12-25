В Петербурге проведут бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма

Всемирный день турима отмечают 27 сентября.

В Северной столице запускают социальную акцию "Гостреприимный Петербург". Она пройдет с 21 по 28 сентября и приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 числа. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма.

Петербуржцы смогут бесплатно посещать музеи и другие объекты, в том числе водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу. Также для горожан запланировали мастер-классы, квесты, концерты и поход в океанариум. Принять участие в акции решили более 70 организаций.

Чтобы посещать запланированные события, нужно заранее зарегистрироваться на туристском портале Петербурга. Регистрация откроется завтра, 16 сентября. На сегодняшний день забронировано уже около 10 тысяч бесплатных экскурсий и билетов.

Ранее мы писали, что Петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий".

Фото: Pexels