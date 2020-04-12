Петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий"

Смольный организовал серию из десяти мероприятий в рамках марафона.

В среду, 15 сентября, стало известно об участии Петербурга во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий". Комитет по природопользованию организовал серию из десяти мероприятий в рамках марафона.

Марафон стартовал акцией по выпуску хищных птиц в дикую природу после реабилитации. Мероприятие совпало с днем юбилея заказника "Гладышевский". Помимо этого волонтеры, местные жители, депутаты и СМИ поучаствовали в ряде акций по уборке берегов водных объектов. В число проводимых акций в рамках марафона вошли очистка береговой полосы Лиговского канала, реки Новой, "Сада Бенуа", экологический субботник с раздельным сбором отходов на Финском заливе в Ольгино, очистка от мусора береговой полосы и кошение водной растительности на акватории прудов Воронцовского сквера, уборка береговой полосы пруда на Учительской улице. Общее число участников мероприятий составило более 550 человек.

По словам первого заместителя председателя комитета Михаила Страхова, даже небольшой вклад в общее дело имеет большое значение для сохранения водных объектов и формирования комфортной городской среды.

"Дни зеленых действий" проводится с 15 июня до середины сентября в рамках национального проекта "Экология". Марафон объединяет все 85 регионов страны. Участники чистят реки и берега, собирают вторичные материалы для переработки, высаживают деревья и проводят другие акции.

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Фото: Комитет по природопользованию / Вконтакте