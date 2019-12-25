В Петербурге проходит фестиваль позитивного предпринимательства White Night Startup

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В Петербурге в пятый раз проходит фестиваль позитивного предпринимательства White Night Startup. В программе 22 офлайн и онлайн мероприятий.

Программа разбита на 5 потоков: экология, здоровье, образование, карьера, стартапы. Каждой теме будет посвящен один день и свой оригинальный пул спикеров. Понедельники посвящены экологии, вторники — образованию, среды — карьере, четверг — здоровью, а пятница будет проходить в развлекательном формате.

Вход на мероприятие свободный, однако нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Завтра, 15 сентября, в пространстве "Точка кипения ПромТехДизайн" на Садовой, 54Б состоится обсуждение "Пандемия как триггер: что изменилось в подходах компаний". Мероприятие пройдет с 10 до 12:30.

В четверг, 16 сентября, с 10 до 13 часов спикеры поднимут тему "Ментальное здоровье и здоровье мозга в период пандемии". Конференция пройдет на площадке Медико-технического колледжа ФМБА на 12-й Красноармейской улице, 2, 23А.

Первую неделю фестиваля завершит шоу "Веселые факапы" в гастропабе на Большой проспекте П.С., 46/1. В роли стендаперов побывают предприниматели и менеджеры. Сбор гостей в 18:00.

Фестиваль завершится 8-го октября. О программе на следующую неделю мы расскажем позже. Актуальная информация, программа фестиваля и форма регистрации – на сайте и в соц.сетях проекта: ВКонтакте, Facebook, Instagram.

Фото: ВКонтакте / White Night Startup