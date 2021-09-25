В Петербурге стартовал фестиваль национальных кухонь

Посетить фуд-трак можно до 8 сентября.

В Петербурге стартовал "Фестиваль особенностей национальных кухонь". Его проводят на Московской площади. Его посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого. Известно, что последний царь на Руси ввел в России новые традиции в культуре и быте.

Гости смогут посетить фуд-корты, рестораны и кафе, которые представляют национальные кухни. Кроме того, весело здесь будет и маленьким детям. Для них подготовили аттракционы, батуты, карусели и интерактивные зоны.

Посетить фестиваль можно до 8 сентября. Как отметил губернатор Александр Беглов, проект позволяет поддержать региональных бизнесменов.

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Фото: Pxhere