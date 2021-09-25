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В Петербурге стартовал фестиваль национальных кухонь
Сегодня, 12:51
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В Петербурге стартовал фестиваль национальных кухонь

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Посетить фуд-трак можно до 8 сентября.

В Петербурге стартовал "Фестиваль особенностей национальных кухонь". Его проводят на Московской площади. Его посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого. Известно, что последний царь на Руси ввел в России новые традиции в культуре и быте.

Гости смогут посетить фуд-корты, рестораны и кафе, которые представляют национальные кухни. Кроме того, весело здесь будет и маленьким детям. Для них подготовили аттракционы, батуты, карусели и интерактивные зоны.

Посетить фестиваль можно до 8 сентября. Как отметил губернатор Александр Беглов, проект позволяет поддержать региональных бизнесменов. 

Ранее на Piter.tv: на Охте пройдет 5-километровый заплыв на сапах.

Фото: Pxhere

Теги: гастрофестиваль, национальные кухни, фестиваль национальных кухонь, фестиваль особенностей национальных кухонь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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