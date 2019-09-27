В выходные в Петербурге пройдёт "Фестиваль национальных кухонь"

Мероприятие проведут в парке Победы.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Северной столице проведут "Фестиваль национальных кухонь". Об этом сообщили в комитете по межнациональным отношениям.

Мероприятие проведут в парке Победы.

Каждый гость фестиваля сможет поучаствовать в дегустациях, мастер-классах, различных кулинарных конкурсах комитет по межнациональным отношениям

Фестиваль будет проходить с 18 по 20 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили об усилении ветра в четверг до 18 м/с.

Фото:pixabay