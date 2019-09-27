В выходные в Петербурге пройдёт "Фестиваль национальных кухонь"

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Северной столице проведут "Фестиваль национальных кухонь". Об этом сообщили в комитете по межнациональным отношениям.
Мероприятие проведут в парке Победы.
Каждый гость фестиваля сможет поучаствовать в дегустациях, мастер-классах, различных кулинарных конкурсах
комитет по межнациональным отношениям
Фестиваль будет проходить с 18 по 20 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили об усилении ветра в четверг до 18 м/с.
Фото:pixabay
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