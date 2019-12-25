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Петербуржцев предупредили об усилении ветра в четверг до 18 м/с
Сегодня, 15:48
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Alena_Zinovieva

Петербуржцев предупредили об усилении ветра в четверг до 18 м/с

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Горожан попросили без надобности не покидать свои дома.

В четверг, 17 сентября, в Петербурге будет дуть северный холодный ветер, порывы которого временами могут достигать 18 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели посоветовали горожанам без надобности не покидать свои дома. При сильном ветре необходимо убрать все вещи со двора и балкона, закрыть окна. Машину стоит поставить в гараж, либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нельзя ходить рядом с рекламными щитами, шаткими строениями и домами с  неустойчивой кровлей. Также опасность при сильном ветре представляют деревья, мосты, эстакады и линии электропередач.

Ранее мы писали, что в четверг в Петербурге похолодает до +12 градусов.

Фото: pixabay.com

Теги: непогода, погода спб, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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