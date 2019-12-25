В четверг в Петербурге похолодает до +12 градусов

Весь день будут идти небольшие дожди.

В четверг, 17 сентября, жители Петербурга почувствуют на себе настоящее дыхание осени. Теплая и ясная погода сменится на дождливую и промозглую. Весь день будут идти небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбики термометров в этот день поднимутся лишь до +10…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, севера со скоростью 3-6 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее синоптик заявил, что бабье лето закончится в Петербурге через два дня.

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