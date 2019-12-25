Синоптик: в Петербурге бабье лето закончится через два дня

Уже с четверга, 17 сентября, погода начнёт портиться.

В Петербурге золотая осенняя пора скоро уступит новым штормам и циклонам с Атлантики. Об этом "Форпосту" сообщил заведующий бюро погоды РГГМУ Юрий Куткевич.

До среды в городе еще будет светить солнце, осадков практически не будет. Ночью температура воздуха будет до +10 градусов, днем до +17.

Уже с четверга, 17 сентября, погода начнёт портиться. Небо затянут тучи и начнутся затяжные дожди. В дневное время похолодает до +10 градусов. На город снова обрушится новый шквал с порывами до 22 м/с.

Как пояснил Куткевич, в это время через Петербург практически всегда один за другим идут циклоны с Атлантики.

Главный синоптик города также ранее заявил, что к концу рабочей недели в городе похолодает до +10 градусов.

Фото: Piter.TV