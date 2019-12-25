К концу рабочей недели в Петербург придет похолодание

Тепло может прийти после 20-х чисел.

С 17-го сентября в Петербурге похолодает до +10, а о бабьем лете говорить пока рано. Piter.TV узнал от главного синоптика города Александра Колесова о том, какую погоду ждать горожанам во второй половине сентября. Прогноз оказался неутешительным.

У нас будут отдельные теплые дни в начале 20-х чисел, но это так далеко, что все может измениться. Мы находимся в северной части антициклона. Вроде бы тепло должно быть, но насчет фронтов и дождей пока нет уверенности. рассказал Колесов.

В связи с этим преждевременно говорить и о бабьем лете, так как впереди в город вновь придет похолодание. С 17-го сентября в Петербург нагрянет циклон, который принесет с собой северный ветер. В течение нескольких дней температура воздуха днем будет составлять +10...+12 градусов. После холодного периода есть надежда на теплые дни.

Отметим, что о похолодании с 17 сентября ранее говорили и специалисты центра "Фобос".

Фото: Piter.TV