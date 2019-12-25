Синоптики расссказали, когда в Петербург придет бабье лето

Первая декада сентября будет капризной, дожди будут идти буквально через день.

Сентябрь приберег для Петербурга немного солнца и тепла, но подарит их горожанам не сразу. Об это "Комсомольской правде" сообщили синоптики метеоцентра "Фобос".

Первая декада сентября будет капризной, дожди будут идти буквально через день, но зато потом можно ждать теплых деньков. В среду и четверг (2-3 сентября) воздух в Петербурге прогреется до +16..+19 градусов. После этого, вплоть до сентября в городе будут господствовать циклоны, которые принесут дожди. Температура воздуха будет +10..+12 градусов.

После 10 сентября столбик термометра может подняться выше +20 градусов. Однако с 17 сентября в Петербурге резко похолодает.

Фото: Piter.TV