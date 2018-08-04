Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новый путепровод под Выборгом

Самый живописный путепровод Выборга теперь официально открыт для движения транспорта. Губернатор лично проверил качество дорожного полотна за рулём ретро-автобуса.

Долгожданный и самый живописный путепровод открылся неподалеку от поселка Таммисуо под Выборгом. Строительство путепровода началось в 2015 году и было заморожено в 2016. Хозяйка кафе, оказавшегося на пути строительства потребовала колоссальную компенсацию, чтобы отдать землю и позволить строителям продвинуться. В мае 2018 года все проблемы были решены, а строительство продолжилось вновь.

По словам губернатора, новый путепровод позволит разгрузить сразу три сложнейших железнодорожных переезда, на которых жителям города иногда приходилось часами ждать возможности проехать в пробках. Новую дорогу губернатор испытал лично, проехав по ней на ретро-автобусе ПАЗ.

Особенностью путепровода является то, что ливневые стоки с асфальта будут фильтроваться, прежде чем попадут в почву. Для этого у путепровода даже были построены специальные небольшие очистные сооружения. Делается это все с целью минимизации ущерба экологии от проезжающего транспорта.

Нужно отметить также и живописность места, в котором расположилась новая дорога. Как на завораживающих фотографиях Карелии, трасса прошла сквозь скальный массив и проезжающих автомобилистов окружают восхитительные пейзажи. Сейчас это место можно по праву назвать самым красивым из тех, где можно проехать на своем автомобиле неподалеку от Выборга.

Фото, видео: Piter.TV