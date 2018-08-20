Видео: Выборг отпраздновал свое 725-летие

Как это выглядело с высоты птичьего полета.

В субботу Выборг отпраздновал круглую дату. Историческому городу на берегу Финского залива исполнилось 725 лет. Город и его жители традиционно принимали поздравления от главы муниципалитета, а также от творческих коллективов. Уже не в первый раз Выборг поздравляли с орбиты. Как и в День Ленинградской области, космонавты Роскосмоса обратились к жителям города с речью прямо с борта космической станции и вновь удивили тем, что на борту оказался флаг Выборга.

Кроме того, в этот день впервые прозвучал новый городской гимн, музыку к которому написал молодой городской композитор Сергей Петров. Во время исполнения гимна, как и полагается, все присутствующие уважительно встали и не садились до самой последней ноты.

В день праздника корреспонденты Питер ТВ поднялись над городом на квадрокоптере. В нашем отчетном видео с праздника вы сможете увидеть масштаб торжества, а также вполне вероятно - найти себя, если вы были в этот день на Красной площади, в парке "Ленина" или на концерте, который прошел возле Круглой башни.

Видео: Piter.TV