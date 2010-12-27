Высоцк отметит День города

25 августа в Высоцке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию города.

Очередную круглую дату отметит город Высоцк в Выборгском районе. 25 августа небольшому городку исполнится 70 лет. Несмотря на то, что первое упоминание о поселении на месте Высоцка датируется далеким 1532 годом, современный города основан в 1948 году. В этот год небольшой город возле Тронгзундского пролива был переименован в честь Героя Советского Союза Кузьмы Демидовича Высоцкого, погибшего 4 марта 1940 года в районе о.Тронгзунд.

В 12:00 на городском стадионе состоится торжественное открытие праздника, в рамках которого пройдет чествование жителей, внесших свой вклад в развитие Высоцкого поселения. Для детей в городе подготовлена развлекательная программа, которая начнется в 12:30. Поздравить город и создать настроение праздника приедет музыкальная группа из Выборга "ИVANNA Band". Начало концерта запланировано на 14:30. Также в праздничный день пройдет футбольный матч между командами Высоцка и Выборга.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: Города и веси России - LiveJournal