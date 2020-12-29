Штаб Навального заявил, что на акции в Петербурге задержали 650 человек

На большинство из задержанных в полиции составляли административные статьи, считают активисты.

Акции протеста в Петербурге, которые состоялись в городе 23 января, подошли к концу. Активисты городского Штаба Алексея Навального подсчитали, что за минувшие сутки в городе сотрудники полиции задержали 650 человек. Как представители штаба рассказали порталу "Фонтанка", списки составлялись из данных штаба, активистов "Открытки" и "Апологии протеста".

Большинство задержанных отпускают с протоколами по административной статье, связанной с нарушением "режима самоизоляции" в городе, рассказали активисты.

Суббота в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Несанкционированная акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Сотни участников митинга в Петербурге остались у Гостиного двора – полиция задерживала собравшихся у станции метро.

Фото: Piter.tv