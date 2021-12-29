Сенатор Косачев: Зеленский и Джонсон являются "погрязшими во внутренних распрях" политиками

Вице спикер СФ сравнил саммиты Путин/Орбан и Зеленский/Джонсон.

Премьер-министр Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский "погрязли во внутренних распрях", о чем говорит их встреча, которая состоялась 1 февраля. Такое мнение выразил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор сравнил переговоры президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном. По его словам, оба премьера называют себя "миротворцами", однако только в случае с Орбаном "миссия удалась", так как саммит российского лидера с венгерским коллегой оказался конструктивным, и стороны смогли достигнуть конкретных договоренностей.

Во втором [случае] – провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю. Константин Косачев, вице-спикер СФ

Он отметил, что Зеленский и Джонсон обсуждали вопросы о поставках оружия и размещении дополнительных воинских контингентов, о новых санкциях против РФ, а также о невозможности выполнить Минские договоренности и сдерживании России. Косачев считает, что Европе стоит "одуматься", так как, по его словам, она "одурела".

Ранее в Белом доме призвали не сравнивать Россию и Соединенные Штаты.

Фото: сайт президента Украины