Премьер-министр Венгрии поблагодарил Путин за заключение соглашения с "Газпромом"

Будапешт рассчитывает на увеличение поставок газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву с рабочим визитом. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с "Газпромом".

По словам премьер-министра, Будапешт рассчитывает, что поставки газа увеличатся. Контракт был заключен в сентябре 2021 года, он рассчитан на 15 лет. За это время Будапешт рассчитывает получить 4,5 млрд кубометров газа.

Во время встречи президент России Владимир Путин заявил, что Венгрия покупает газ РФ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

Фото: Kremlin.ru

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