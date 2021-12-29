Путин: Венгрия покупает газ РФ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе

Глава РФ провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Венгрия покупает газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом глава государства напомнил своему иностранному коллеге, премьер-министру Виктору Орбану. Гость посетил Москву с рабочим визитом. Имеющиеся между сторонами соглашения позволяют Будапешту обеспечивать стране стабильные поставки голубого топлива вплоть до 2036 года.

Можно сказать, что вот эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, - это же результат прежде всего вашей работы…Здесь стабильность поставок обеспечена Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что несмотря на все ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, за 11 месяцев 2021 года двусторонний товарооборот между Россией и Венгрией вырос на 30%. По мнению Путина, такая тенденция является "хорошим сигналом". Сейчас страны разрабатывают совместные энергетические проекты, среди которых АЭС "Пакш".

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Фото: Kremlin.ru

