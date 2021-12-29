Путин поздравил коллектив НИИ имени Джанелидзе с 90-летия

Глава государства уверен, что коллектив лечебного учреждения продолжит приумножать традиции милосердия и подвижничества.

Президент России Владимир Путин поздравил работников НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с 90-летием института. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Он направил письмо, в котором упомянул, что у истоков создания института стояли замечательные специалисты, врачи и ученые. Многие из них впоследствии прошли дорогами Великой Отечественной войны, помогали раненым бойцам.

Коллектив НИИ неустанно совершенствует исследовательскую базу, внедряет в практику передовые хирургические технологии. Здесь повышают свою квалификацию медицинские работники из многих регионов России. Пресс-служба Кремля

Глава государства уверен, что коллектив лечебного учреждения продолжит приумножать традиции милосердия и подвижничества.

Напомним, что НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе основали 1 февраля 1932 года. В тот день приказом Ленинградского городского отдела здравоохранения был учрежден Научно-практический институт скорой помощи.

Ранее мы сообщили, что Центры гигиены Петербурга и Ленобласти объединят в единую структуру.

Фото: emergency.spb.ru