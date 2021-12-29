Центры гигиены Петербурга и Ленобласти объединят в единую структуру

Центры гигиены оказывают более тысячи коммерческих услуг. Так, например, клиенты могут сдать ПЦР-тест в два-три раза дешевле, чем в частных лабораториях. Цены на другие услуги тоже ниже рыночных.

Центры гигиены Петербурга и Ленобласти объединят до 1 мая. С таким поручением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет 47news.

По данным издания, новое учреждение назовут "Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области". Как отметили в материале, подобное объединение можно найти только в Крыму. Там центр эпидемиологии Севастополя является единой структурой для всего полуострова. Центры гигиены оказывают более тысячи коммерческих услуг. Так, например, клиенты могут сдать ПЦР-тест в два-три раза дешевле, чем в частных лабораториях. Цены на другие услуги тоже ниже рыночных.

Ежегодно городской центр имеет выручку в размере около 2 миллиардов рублей. Областной центр получает 700 миллионов. Однако, ленинградские специалисты уезжают в город, где большая часть выручки генерируется за счет петербургских компаний. Из-за этого, упомянутый ПЦР-тест в областном центре стоит дороже.

Ранее мы сообщили, что почти 200 тыс. заявок на вызов врача поступило на горячую линию "122".

Фото: Piter.TV