Почти 200 тыс. заявок на вызов врача поступило на горячую линию "122"

В пресс-службе сообщили, что могут принимать одновременно до 8 тыс. вызовов.

В понедельник, 31 января, петербургская справочная служба "122" зафиксировала пиковую нагрузку: за день специалисты приняли почти 200 тыс. звонков. Большая часть пришлась на утро – с 7 до 11 часов, передаю в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Несмотря на расширение технических возможностей и увеличение количества операторов после недавнего сбоя некоторым все равно не удавалось дозвониться. В пресс-службе сообщили, что могут принимать одновременно до 8 тыс. вызовов. Ранее эта цифра не превышала 3,5 тыс. звонков.

Добавим, сегодня петербуржцы пожаловались на то, что служба "122" не сохраняет их заявки на вызов врача.

Ранее мы писали, что петербуржцев с коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122.

Фото: pexels