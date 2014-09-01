Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Три Ил-76 сели на аэродроме Чкаловский.

Самолеты Минобороны Ил-76 с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились на территории Московской области. Об этом сообщают представители пресс-службы российского оборонного ведомства. Посадка совершена на аэродроме Чкаловский. Известно, что на борту находятся как наши соотечественники, так и представители СНГ (Армении, Белоруссии, Украины), граждане Афганистана.

Самолеты военно-транспортной авиации совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что накануне три самолета из России, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, вылетели из Афганистана. На борту воздушных судов находилось 205 граждан из пяти стран.

Посол прокомментировал перспективу сотрудничества России и "Талибана" (запрещенное на территории РФ террористическое движение).

Фото: Telegram / РИА Новости

