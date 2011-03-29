Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян

Три Ил-76 доставят домой 380 человек.

Три военно-транспортных самолета Ил-76 от Военно-космических сил РФ прибыли в Афганистан для эвакуации россиян. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Минобороны. На бортах также находится гуманитарная помощь региону. В настоящее время проводится посадка пассажиров на воздушный борт. Миссия выполняется по поручении лидера Владимира Путина. Домой должны вернутся свыше 380 человек.

Организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 380 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что российские силы ВКС доставили в аэропорт Кабула около 36 тонн гуманитарного груза, включающего предметы первой необходимости, медикаменты и продовольствие. Далее товар будет передан местному населению.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

