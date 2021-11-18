Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны

В СБ ООН дипломат обозначил позицию России по обстановке в Афганистане.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил о риске перелива терроризма и наркотической угрозы из Афганистана в соседние страны. Такое заявление дипломат сделал в рамках заседания Совета Безопасности при международной организации. В ближайшее время Москва намерена направить в регион гуманитарную помощь и товары первой необходимости для населения, включая продовольствие, медикаменты.

Существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе, маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. Рассчитываем, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По мнению РФ, социально-экономические проблемы Афганистана невозможно будет решить без разморозки финансовых счетов, находящихся на территории западных кредитных организаций. Небензя заметил, что как бы представители Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, а также мировых фондов и программ не разворачивали деятельность, проблема все еще остается.

В МИД РФ назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за ситуации с мигрантами на границе Минска.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

