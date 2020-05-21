США заподозрили главу ВОЗ в "тесных связях" с Китаем

Майк Помпео подозревает Гебрейсуса в "связях" с властями КНР.

США заподозрили главу Всемирной организации здравоохранения в "тесных связях" с Китаем. Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео. Чиновник рассказал журналистам, что Вашингтон уверен в том, что Тедрос Гебрейесус имел тесные контакты с правительством КНР еще до того, как возникла вспышка коронавирусной инфекции.

По мнению Помпео, подобная информация должна вызывать у США глубокое беспокойство. Чиновник не стал приводить конкретных подробностей по возможным "тесным" отношениям между ВОЗ и Китаем.

Напомним, что Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ. Белый дом дал организации месяц на то, чтобы доказать свою непричастность в "сговоре" с Китаем, а также собственной независимости от Пекина. Глава Вашингтона призвал ВОЗ расследовать ошибки, связанные с пандемией коронавируса и отреагировать на сокрытие угрозы властями КНР.

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным.

Видео: Youtube/ Fox News