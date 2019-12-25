Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал резко увеличить вложения в мыло и доступ к водоснабжению.

Глава Всемирной организации здравоохранения назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса. Об этом журналистам "ТАСС" на брифинге в Женеве сообщил Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Гебрейесус добавил, что правильное мытье рук считается на данный момент одной из самых важных мер для защиты от коронавируса и других инфекций. Он напомнил, что в мире 5 мая будет отмечаться Всемирный день гигиены рук. По словам главы ВОЗ, миллионы людей не имеют возможности регулярно мыть руки. У многих нет доступа к водоснабжению и мыла в домах. Это касается почти трех миллионов жителей планеты. Эксперт ВОЗ предложил увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и спиртовым дезинфицирующим средствам.

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