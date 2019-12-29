Благодаря этому способу в стране пока нет инфицированных.

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он перечислил страны, в которых за две недели не заявили о новых случаях инфицирования. В перечень также попали Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка.

Страны разные. Их пример доказывает, что ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают прокомментировал специалист

Однако агрессивный подход не дает гарантии того, что вирус все же не попадет на территорию государства. Примером стали Финляндия и Швеция, в которых нашли первых зараженных.

Ранее в ВОЗ предупредили о риске выхода коронавируса из-под контроля.

Видео: YouTube/CBC News The National