В ВОЗ предупредили о риске выхода коронавируса из-под контроля

Эксперт отметил, что сейчас эпидемия достигла решающего этапа.

В ВОЗ предупредили о возможности выхода из-под контроля коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил гендиректор организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу.

Эксперт отметил, что сейчас эпидемия достигла решающего этапа. Все зависит от того, сможет ли мировое сообщества контролировать инфицирование. Если страны, где есть заражения, не предпримут меры по сдерживанию вируса, то все может пойти не по плану.

Ранее Гебрейесу уже говорил, что коронавирус имеет потенциал пандемии. Накануне вице-президент по делам женщин Ирана заболела коронавирусом.

Видео: Youtube/ South China Morning Post