Сказали, что это "недостойное поведение".

МИД назвал решение Трампа о прекращении финансирование ВОЗ "ударом под дых". С таким заявлением выступил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он охарактеризовал шаг американского президента Дональда Трампа как "недостойное поведение". Он подчеркнул, что во времена бушующей в мире пандемии коронавируса нельзя ставить вопрос — правильно действует Всемирная организация здравоохранения или нет.

Ранее Россия уже отреагировала на решение США приостановить финансирование ВОЗ. Об этом журналистам "ТАССа" рассказала официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Чиновница пояснила, что в Америке показали, что для них главным является "найти виноватого".

Видео: Youtube/ Fox News