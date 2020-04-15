Мелита Вуйнович прогнозирует дальнейший рост числа заболевших коронавирусом в России.

ВОЗ дала прогноз по заражению коронавирусом в России. Об этом журналистам "ТАССа" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По прогнозам специалиста, на этой неделе в России продолжится рост числа новых зараженных COVID-19.

Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста прокомментировала эксперт

Мелита Вуйнович поблагодарила Россию за поддержку ВОЗ и стран в условиях пандемии коронавируса. Ранее специалист призвала правительство не ослаблять меры, предпринятые ради борьбы с распространением коронавируса резко. Она советует придерживаться постепенного снятия ограничений ради безопасности населения.

Россия отреагировала на решение США приостановить финансирование ВОЗ.

Видео: YouTube / стопкоронавирус.рф