В МИД прокомментировали постановление Дональда Трампа.

Россия отреагировала на решение США приостановить финансирование ВОЗ. Об этом журналистам "ТАССа" рассказала официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Чиновница пояснила, что в Америке показали, что для них главным является "найти виноватого".

У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии — Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично Путин прокомментировала чиновница

Мария Захарова заметила, что Вашингтон всегда пытается найти доказательства для собственной безгрешности, при этом пытаясь обвинить в проблемах других.

Напомним, что во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп заявил, что США временно приостанавливает финансирование ВОЗ. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения начать расследования из-за ошибок в реагировании на распространение коронавируса, а также о сокрытии информации об инфекции.

ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.