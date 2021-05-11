Reuters: при обстреле палестинскими радикалами Ашкелона погибли два человека

Также анклав Палестины обстреливает город Ашдод.

Reuters: при обстреле палестинскими радикалами израильского города Ашкелона погибли два человека. Жертвами стали две женщины. В издании Times of Israel уточнили, что боевики из сектора Газа выпустили десятки ракет по крупным населенным пунктам Ашкелон и Ашдод.

В эфире государственного радио Kan объяснили, что одна из боеголовок попала в жилое здание на юге страны. О обстрелов ранены десятки человек. С вечера 10 мая ведется ракетная атака со стороны палестинского анклава. Она стала реакцией на столкновения мусульман с полицией еврейского государства в Восточном Иерусалиме.

Известно, что утром 11 мая по территории Израиля было выпущено более 250 снарядов. В ответ на обстрелы Иерусалима Нетаньяху пообещал ответ "великой силы". Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем.

Видео: TG / Военный осведомитель