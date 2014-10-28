В Палестинском анклаве не видят возможности дальнейшего диалога с еврейским государством.

Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Такое заявление сделал заместитель главы Политического бюро исламского движения Салех аль-Арури в интервью для местного телеканала Al Mayadeen. Чиновник заявил, что всем мусульманским странам, нормализовавшим отношения с Иерусалимом, стоит пересмотреть политику в отношении еврейского государства.

События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен. Салех аль-Арури, представитель ХАМАС

По мнению исламиста, оккупационные власти начали захват зданий в арабских кварталах Иерусалима. Таким методом еврейское государство планирует изменить демографический характер населенного пункта. ХАМАС призывает сторонников "не замалчивать" преступления на территории Восточного Иерусалима. По мнению спикера, сражение за мечеть Аль-Акса продлится "не один день".

В ответ на обстрелы Иерусалима Нетаньяху пообещал ответ "великой силы".

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