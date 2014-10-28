В ответ на обстрелы Иерусалима Нетаньяху пообещал ответ "великой силы"

Глава правительства Израиля прокомментировал нападение палестинского анклава на еврейское государство.

В ответ на обстрелы Иерусалима премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал ответ "великой силы". Такое заявление глава правительства сделал 11 мая. Он не исключил, что вооруженный конфликт между сторонами может затянуться после того, как из сектора Газа по территории еврейского государства последовал продолжительный ракетный обстрел. По словам политика, радикалы из Палестинского анклава пересекли "красную линию", напав на окраины Иерусалима. По словам спикера, Израиль не потерпит атак на собственную страну.

Террористические группы в Газе пересекли "красную линию" в День Иерусалима. Конфронтация может затянуться. Однако Тель-Авив не хочет эскалации ситуации. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Днем 10 мая из сектора Газа были выпущены десятки ракет по Израилю. По информации от местных журналистов, около шести ракет были нацелены на сам Иерусалим. В общей сложности боевики отправили на территорию еврейского государства более 45 боеголовок.

СМИ: Израиль наносит ответные ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

Видео: Youtube/IsraeliPM