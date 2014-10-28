Обстрел ведется по городам Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Джебалия.

СМИ: Израиль наносит ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. Об этом сообщили местные журналисты из палестинской радиостанции Saut Al-Aqsa. В СМИ рассказали, что атаке подвергаются населенные пункты прибрежного анклава. Речь идет, в частности, о Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе. Примерно три ракеты взорвались в городе Джебалия на севере региона. Мишенями для ЦАХАЛ становятся административные объекты.

Такое поведение военных Израиля стало ответом на запуск со стороны ХАМАС ракет из сектора Газа. В ЦАХАЛ уточнили, что противник без остановки отправлял на территорию европейского государства боеголовки на протяжении десяти часов.

С 18:00 террористические группировки в секторе Газа запускают ракеты против гражданского населения в Израиле. Без остановки. Сейчас 04:00. Это уже 10 часов ракетных обстрелов. армия Израиля

Напомним, что ранее ХАМАС дал Иерусалиму время до 18 часов для того, чтобы из Аль-Акса и Шейх Джаррах были выведены все солдаты. После этого по Восточному Иерусалиму было выпущено порядка 150 ракет. Большинство из них были перехвачены ПРО "Железный купол". Затем Палестина дала Израилю еще два часа на вывод войск из района мечети. По информации от Saut Al-Aqsa от обстрелов сектора Газа израильской армией вечером 10 мая погиб 21 человек. В списке жертв попали девять детей. Еще 70 человек были ранены.

СМИ: более 200 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу.

Видео: TG / Военный Осведомитель

