В Saut Al-Aqsa рассказали о пострадавших после стычки с правоохранителями Израиля 10 мая.

СМИ: более 200 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу. Такое заявление опубликовали журналисты с палестинской радиостанции Saut Al-Aqsa. По информации от местной прессы, пострадали местные жители на линии соприкосновения реки Иордан с еврейским государством. В СМИ ссылаются на данные общества Красного Полумесяца.

Более 200 раненых в столкновениях на линиях соприкосновения и на КПП на Западном берегу. заявление Saut Al-Aqsa

Известно, что наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон. Там ранено 13 палестинцев. Правоохранительные органы применили против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Все пострадавшие к настоящему моменту госпитализированы. Полиции удалось выгнать палестинских представителей из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Инцидент произошел прямо во время молитвы прихожан. Представители закона силой заставили мусульман покинуть помещение. Для этого использовались светошумовые гранаты.

На протяжении всего дня (10 мая) в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранено не менее 520 палестинцев. Такие цифры приводит радиостанция Dunya Al Watan. В Saut Al-Aqsa уточнили, что четверо арабов ранены в результате применения израильскими полицейскими резиновых пуль и слезоточивого газа около контрольно-пропускного пункта "Каландия" к северу от столицы Израиля.

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