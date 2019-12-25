Нетаньяху приказал армии Израиля сохранять готовность на границе с Газой

ЦАХАЛ готов реагировать на атаки из сектора Газа.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху приказал армии Израиля сохранять боевую готовность на границе с сектором Газа. Об этом чиновник сообщил местным чиновника на заседании кабинета министров еврейского государства.

На заседании кабинета безопасности мы приняли решение готовиться к любому сценарию. Такой приказ отдан мной и министром обороны Армии обороны Израиля, и он состоит в том, чтобы действительно сохранять готовность к любому возможному сценарию. пресс-служба канцелярии Биньямина Нетаньяху

Эксперты напомнили, что ночь на 27 апреля прошла для Израиля спокойно, но до этого представители ХАМАС и палестинского анклава регулярно совершали атаки на территорию государства. нетаньяху заметил, что Иерусалим готов реагировать на нападения. Он заметил, что не стал бы рекомендовать врагам еврейской страны проверять Израиль на прочность.

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами.

Фото: YouTube / IsraeliPM