Нетаньяху поблагодарил Путина за возвращение израильтянки из Сирии

Премьер-министр Израиля оценил поддержку российского лидера по данному вопросу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского лидера Владимира Путина за возвращение израильтянки из Сирии. Об этом политик сообщил в собственном видеообращении. Глава местного правительства подчеркнул, что несколько дней назад женщина пересекла границу.

Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал...Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой Биньямин Нетаньяху, глава правительства Израиля

Также в Израиле высказали благодарность Путину, МИДу, главе Совета Национальной безопасности, координатору по вопросам заключенных, ЦАХАЛ, внешнюю разведку за поддержку в возвращении граждан страны.

Парламент Израиля был автоматически распущен.

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