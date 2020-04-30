Нетаньяху поблагодарил Путина за возвращение израильтянки из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского лидера Владимира Путина за возвращение израильтянки из Сирии. Об этом политик сообщил в собственном видеообращении. Глава местного правительства подчеркнул, что несколько дней назад женщина пересекла границу.
Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал...Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой
Биньямин Нетаньяху, глава правительства Израиля
Также в Израиле высказали благодарность Путину, МИДу, главе Совета Национальной безопасности, координатору по вопросам заключенных, ЦАХАЛ, внешнюю разведку за поддержку в возвращении граждан страны.
Парламент Израиля был автоматически распущен.
Фото: Pixabay.com
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