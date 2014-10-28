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В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили по стране 200 ракет
Сегодня, 8:38
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lesjasap

В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили по стране 200 ракет

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Армия обороны Израиля раскрыла подробности ночной ракетной атаки на Иерусалим.

В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили по стране 200 ракет. Об этом во время брифинга с представителями иностранной прессы рассказал официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. По словам специалиста, из палестинского анклава по территории еврейского государства в ночь на 11 мая террористы направили более 200 боеголовок. около трети из них упали на территории самого анклава. Военные в качестве ответной меры смогли поразить порядка 140 объектов на территории противника.

Армия обороны Израиля за 12 часов с начала операции поразила порядка 140 военных целей радикалов в секторе, а также ликвидировала порядка 15 оперативников группировок ХАМАС

Джонатан Конрикус, официальный представитель ЦАХАЛ

В Израиле заявили, что военные укрепили силы на южном направлении. Сейчас армия готова к различным сценариям конфликта с Палестиной. Военные продолжают противодействовать ХАМАС и другим террористическим группировкам в регионе. За все недавние события Иерусалим считает ответственным именно ХАМАС. Конрикус напомнил, что одна из выпущенных ракет из сектора Газа упала на жилое здание в городе Ашкелон. Ранено шестеро местных жителей.

Фото: Pixabay.com

Теги: джонатан конрикус, израиль, палестина, сектор газа, хамас, цахал
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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белоусова герта
Сегодня 9:19

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