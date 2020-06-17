Ремонт "Адмирала Кузнецова" обойдется в 251,4 миллиона рублей

Имя нового подрядчика не раскрывается.

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" обойдется в 251,4 миллиона рублей. Мурманский центр судоремонта заключит контракт с единственным участником тендера, имя которого не раскрывается. На данный момент известно, что изначальная стоимость услуг была выше - 252,5 млн рублей. Позже стороны договорились о снижении цены на ремонт корабля. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок.

Согласно размещенной на сайте информации, подрядчик обязуется выполнить очистку надстройки авианосца по правому борту, покраску, ремонт корпусных изделий. Ориентировочная площадь работ - около 2 тысяч квадратных метров. Монтажом и демонтажем строительных конструкций подрядчик займется самостоятельно.

Напомним, что пожар на "Адмирале Кузнецове" произошел 12 декабря 2019 года. Загорелся первый энергоблок, в котором было разлито топливо.Экстренные службы в течение суток ликвидировали пламя. В результате трагедии двое человек погибли, еще десять - пострадали. Позже глава ОСК заявил, что инцидент не повлияет на срок сдачи корабля ВМФ России, который намечен на 2022 год.

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов".

Видео: ВКонтакте/ LiveCorr