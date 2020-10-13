В Петербурге из-за непогоды из берегов вышла река Смоленка

Видео появилось в социальных сетях.

Во вторник, 14 сентября, в Василеостровском районе Петербурга из берегов вышла река Смоленка. Об этом рассказали петербуржцы в социальных сетях.

Второй день подряд в городе разгуливает непогода. Из-за ветра в садах и парках Петербурга повреждены 30 деревьев. Дожди заливают электрощиты в парадной дома на Авиаконструкторов. В новом ЖК на Заневском проспекте затопило паркинг. Также вода в Неве поднялась на 20 см из-за сильного ветра и ливня.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что во вторник температура воздуха в городе составит +9…+11 градусов, в Ленобласти +7…+12. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Порывы могут усилиться до 16-21 м/с.

Видео: ВКонтакте / Защитим остров Васильевский