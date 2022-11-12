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Возбуждено уголовное дело в отношении петербурженки, дочка которой провалилась под лед
Сегодня, 12:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело в отношении петербурженки, дочка которой провалилась под лед

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Полицией в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).

Полицией Василеостровского района возбуждено уголовное дело в отношении матери, дочка которой провалилась под лед на набережной реки Смоленки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 декабря поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним доставлена 8-летняя девочка, которая случайно по недосмотру матери провалилась под лед, гуляя по набережной реки Смоленки. Ребенка помог вытащить прохожий.

Девочка в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована, и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущена домой.

Полицией в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).

Фото: Piter.tv

Теги: провалилась под лед, река смоленка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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