На берегу Смоленки построят жилой дом

Проект оценивается в 1,7-1,9 млрд рублей.

В понедельник, 19 июня, стало известно о том, что на берегу Смоленки построят многоквартирный жилой дом на улице Беринга, стоимость которого оценивается в 2 млрд рублей. Об этом пишет издание "Деловой Петербург", ссылаясь на выписку Росреестра.

В материале сообщается, что для возведения здания Смольный передал участок ФСБ 17 мая. Площадь дома может составить 14-16 тыс. "квадратов". Проект оценивается в 1,7-1,9 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что завершено строительство новой школы на Столичной улице в Кудрово.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)