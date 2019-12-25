Завершено строительство новой школы на Столичной улице в Кудрово

Мебель и оборудование уже на месте и ждут учеников к 1 сентября.

Завершено строительство новой школы на 1000 мест на Столичной улице в Кудрово по федеральной программе "Стимул". Акт ввода в эксплуатацию выдал Госстройнадзор Ленинградской области, сообщили в региональной администрации.

Мебель и оборудование уже на месте и ждут учеников к 1 сентября. Помимо школьников День знаний на Столичной улице встретят около 130 специалистов, которые начнут здесь свой первый рабочий день. Занятия будут проходить в двух блоках: в основной части предусмотрены учебные классы, в том числе кабинет черчения, зал эстетического воспитания, лабораторные кабинеты. Во втором блоке школы – спортивная и обеденная зоны. Также здесь откроются библиотека, зрительный зал со сценой и медицинский пункт со стоматологическим кабинетом.

На улице располагается обширная физкультурно-спортивная зона с баскетбольной и волейбольной площадками, зоной для подвижных игр и гимнастики для учащихся средних и старших классов, поле для мини-футбола, беговая дорожка на 200 м, площадка для настольного тенниса, место для прыжков в длину.

Строительство образовательного учреждения стартовало в 2021 году. На работы было направлено более миллиарда рублей.

Ранее Линченко проверил ход строительства двух школ в Пушкинском районе.

Фото: администрация Ленобласти