Обе школы строят в Шушарах.

Вице-губернатор Николай Линченко проверил ход строительства двух школ в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Готовность школы на 550 мест в Шушарах составляет 83%. Учреждение строят за счет городского бюджета. В школе будет 22 класса по 25 человек.

Второй объект также строят за счёт городского бюджета: школа на 1375 мест проявится также в поселке Шушары, но на Колпинское шоссе. Строительная готовность – 88%. В учреждении предусмотрено 55 классов по 25 человек в каждом.

Оба учреждения откроют двери к новому учебном году.

Фото: портал "Строительный Петербург"