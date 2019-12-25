Во вторник в Петербурге будет ветрено и холодно

В городе пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит +9…+11 градусов.

Во вторник, 14 сентября, метеорологические условия в Петербурге будет формировать тыловая часть циклона. Из-за чего сегодня в городе будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается сильный и порывистый ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе составит +9…+11 градусов, в Ленобласти +7…+12. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Порывы могут усилиться до 16-21 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

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